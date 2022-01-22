محسن محي الدين: «نقل عام» 30 حلقة من التشويق دون مط

أعرب الفنان الكبير محسن محي الدين، عن سعادته البالغة لمشاركته في أحداث مسلسل «نقل عام» المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام حصريا على شبكة قنوات ON، ويشارك فيه نخبة من النجوم على رأسهم محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير.

وقال «محي الدين» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنه يجسد شخصية محورية فى أحداث المسلسل، يدعى «عادل»، رشحه لتقديمها المخرج العبقرى عادل أديب، الذي يتعاون معه لأول مرة رغم صداقتهما منذ سنوات طويلة .

وأضاف أن أهم معاييره لاختيار الأدوار أن يكون العمل الفني المعروض عليه هادف ومختلف، مشددًا على أنه يحترم أخلاقيات المشاهد والمجتمع، معتبرًا أن المشاركة فى عمل يضم كوكبة كبيرة من نجوم الصف الأول، ويرأسه النجم “محمود حميدة” أمر ممتع لأنه «نجم كبير له ثقله، وشرف لنا جميعًا العمل معه».

محسن محي الدين فى نقل عام

وأشار إلى أنه بدأ تصوير مشاهده منذ ٣ أشهر، فى عدة مناطق متفرقة، ومُتوقعًا أن المسلسل سيحقق معادلة صعبة، عبر تقديم محتوى مهم يناقش عدة قضايا اجتماعية واقعية، من خلال 30 حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل.

وأكد أن كواليس العمل تتسم بالالتزام والود والاحترام والتعاون، وسعى الجميع للوصول به إلى أعلى مستوى، بقيادة مخرج المعروف بنظرته المختلفة ورؤيته المستقلة فى عمله.

أما عن الموسم الدرامي "الأوف سيزون"، قال “محي الدين” إن الدراما الشتوية تعمل بتكنيك مختلف مما يجعلها مميزة، مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن الموسم الرمضاني فمن مميزاتها استمرار الدراما على مدار العام مما يتيح الفرصة لمشاهدة أعمال فنية درامية مختلفة.

أحداث «نقل عام» وموعد عرضه

مسلسل «نقل عام» تنطلق أولى حلقاته يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير، على شبكة قنواتON، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، منها الانفجار السكانى، تجارة الأعضاء، الثأر، السوشيال ميديا وخطورة استخدامها بطريقة خاطئة، ووهو من نتاج فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، فى أول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال «نقل عام» ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبد الخالق، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل موسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.