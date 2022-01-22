الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس  أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع لجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك للوقوف على اخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الموجة ١٩، وبحث آلية الانتهاء من تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء أحمد الشمندي نائب مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديريات " الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية  المختلفة .

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة المستمرة، وتنفيذ القانون بكل حسم للانتهاء من كل الحالات المستهدفة ضمن الموجة ١٩، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، وجهات الولاية، مشيرا إلى عقد لقاء دوري أسبوعي يوم الأربعاء من كل أسبوع لبحث موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة وتقييم عمل اللجنة.

ناقش الاجتماع كذلك  توصيات اجتماع أمين عام مجلس الوزراء، واجتماع مجلس المحافظين الأخير، وكذلك الكتاب الدوري رقم 1/13 بتاريخ 2 يناير الجاري، كما ناقش التعليمات الصادرة عن اجتماع لجنة إنفاذ القانون، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الخميس الماضي، حيث أكد الاجتماع على الاستمرار في تنفيذ الإزالات على التعديات والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

يذكر أن لجنة متابعة إزالة التعديات، التي أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا بتشكيلها برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنهاء كافة التعديات على المجاري المائية، وأملاك الري، بالإضافة إلى دورها في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أراضي الدولة .

محافظة مجلس الوزراء على تعديات خلال اليوم وقف الأوقاف عمل الدولة اجتماع تنسيق عقد تشكيلة الزراعة الرى

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