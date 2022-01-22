وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبل (صور)
أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، افتتاح ٩ مساجد الجمعة المقبل 28/ 1/ 2022م ، منها ٨ مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 528 ) مسجدًا، منها ( 451 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 77 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
المسجد وعنوانه
1. النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة
2. الرحمة – دملاش – مركز بلقاس
مديرية أوقاف القاهرة
المسجد وعنوانه
3. مسجد "معًا" مدينة السلام (2) طريق مصر الإسماعيلية- إدارة أوقاف السلام
مديرية أوقاف الفيوم
المسجد وعنوانه
4. السيدة زينب – عزبة سالم - الشواشنة
مديرية أوقاف البحيرة
المسجد وعنوانه
5. عثمان – عزبة عثمان – حوش عيسى
6. دومه – بركة غطاس – مركز أبو حمص
7. النور العلاقي – الكفاح – أبو المطامير
8. رياض الصالحين – بيبان – كوم حمادة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسيوط
المسجد وعنوانه
1. آل حجازي – كوم أسفحت – مركز صدفا