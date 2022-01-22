وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبل (صور)

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، افتتاح ٩ مساجد الجمعة المقبل 28/ 1/ 2022م ، منها ٨ مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 528 ) مسجدًا، منها ( 451 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 77 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

المسجد وعنوانه

1. النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة

2. الرحمة – دملاش – مركز بلقاس

مديرية أوقاف القاهرة

المسجد وعنوانه

3. مسجد "معًا" مدينة السلام (2) طريق مصر الإسماعيلية- إدارة أوقاف السلام

مديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه



4. السيدة زينب – عزبة سالم - الشواشنة

مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه



5. عثمان – عزبة عثمان – حوش عيسى

6. دومه – بركة غطاس – مركز أبو حمص

7. النور العلاقي – الكفاح – أبو المطامير

8. رياض الصالحين – بيبان – كوم حمادة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:



مديرية أوقاف أسيوط



المسجد وعنوانه

1. آل حجازي – كوم أسفحت – مركز صدفا