السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبل (صور)

المساجد الجديدة
المساجد الجديدة

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، افتتاح  ٩ مساجد الجمعة المقبل 28/ 1/ 2022م ، منها ٨ مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد  صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 528 ) مسجدًا، منها ( 451 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 77 )  مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية

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المسجد وعنوانه

1. النصر – سرسو البرامون – مركز المنصورة

2. الرحمة – دملاش – مركز بلقاس

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مديرية أوقاف القاهرة
المسجد وعنوانه

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3. مسجد "معًا" مدينة السلام (2) طريق مصر الإسماعيلية- إدارة أوقاف السلام

مديرية أوقاف الفيوم
المسجد وعنوانه

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4. السيدة زينب – عزبة سالم - الشواشنة
مديرية أوقاف البحيرة
المسجد وعنوانه

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5. عثمان – عزبة عثمان – حوش عيسى
6. دومه – بركة غطاس – مركز أبو حمص
7. النور العلاقي – الكفاح – أبو المطامير 
8. رياض الصالحين – بيبان – كوم حمادة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

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مديرية أوقاف أسيوط


المسجد وعنوانه
1. آل حجازي – كوم أسفحت – مركز صدفا

وزارة الأوقاف افتتاح مساجد الجمعة المقبلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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