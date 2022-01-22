"يعم بالخير واليمن والبركات ".. تاريخ حلول شهر رمضان المبارك 2022 فلكيا

موعد حلول شهر رمضان المبارك 2022.. يشهد محرك البحث جوجل عملية بحث كبيرة من قبل الجميع ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، انتظارا لحلوله حيث البركة والخير، فمع قرب حلول شهر رمضان 1443 هجريًا، يتأهب ملايين المسلمين لمعرفة موعد رؤية هلال شهر رمضان نظرًا لأهمية هذا الشهر بالنسبة للمسلمين في شتى بقاع العالم.



"الدستور" في هذا التقرير تستعرض موعد شهر رمضان 2022 فلكيا.



تاريخ شهر رمضان 2022

فقد أكد خبراء فلك عدة على أن موعد أول يوم رمضان 2022 فلكيًا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1443 سيكون يوم السبت الذي يوافق 2 إبريل 2022.

كما أوضحت الحسابات الفلكية في تقريرها أن عدد أيام عام 1443 الهجري 354 يومًا، وبذلك تكون سنة بسيطة، فقد لم يعد يتبقى على موعد بدء شهر رمضان المبارك 2022 إلا شهران و24 يومًا.

وقالت دار الإفتاء إن رؤية هلال شهر رمضان حدث سنوي، وذلك مع متابعتها للرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذو الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين.

تاريخ رمضان 2022

كما نوهت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2022 على أنها ستكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي بدورها تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بأماكن مختارة من قبل هيئة المساحة المصريَّة و كذلك من معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، بشكل تتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.