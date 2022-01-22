السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

"يعم بالخير واليمن والبركات ".. تاريخ حلول شهر رمضان المبارك 2022 فلكيا

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد  حلول شهر رمضان المبارك 2022.. يشهد محرك البحث جوجل عملية بحث كبيرة من قبل الجميع ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، انتظارا لحلوله حيث البركة والخير، فمع قرب حلول شهر رمضان 1443 هجريًا، يتأهب ملايين المسلمين لمعرفة موعد رؤية هلال شهر رمضان نظرًا لأهمية هذا الشهر بالنسبة للمسلمين في شتى بقاع العالم.


"الدستور" في هذا التقرير تستعرض موعد شهر رمضان 2022 فلكيا.
 

تاريخ شهر رمضان 2022
فقد أكد خبراء فلك عدة  على أن موعد أول يوم رمضان 2022 فلكيًا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1443 سيكون  يوم السبت  الذي يوافق 2 إبريل 2022.
كما أوضحت الحسابات الفلكية  في تقريرها أن عدد أيام عام 1443 الهجري 354 يومًا، وبذلك تكون سنة بسيطة، فقد  لم يعد يتبقى على موعد بدء شهر رمضان المبارك 2022 إلا شهران و24 يومًا.
وقالت  دار الإفتاء إن رؤية هلال شهر رمضان حدث سنوي، وذلك مع  متابعتها للرؤية شهريا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذو الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية لدى المسلمين.

تاريخ رمضان 2022
كما نوهت  دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2022 على أنها ستكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي بدورها تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بأماكن مختارة من  قبل هيئة المساحة المصريَّة و كذلك من معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، بشكل تتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

موعد حلول شهر رمضان المبارك موعد حلول شهر رمضان المبارك 2022 مصر جوجل شهر رمضان ملايين المسلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

موجة صقيع.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

تجديد حبس متهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت بحلوان 15 يوما

«شاب يسرق هاتف خطيبته ويفبرك صورها».. أب يستغيث لإنقاذ ابنته بكفر الشيخ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟