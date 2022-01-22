لبنان يسجل 14 وفاة و5596 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، عن تسجيل 14 حالة وفاة و5596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن العدد التراكمي للحالات المثبتة وصل الى 858848 حالة.

ولفتت إلى أنه تم التأكد من تماثل 692 حالة للشفاء التام من الفيروس، منوهة إلى أن نسبة استعمال اسرة العناية الفائقة بلغت 70 في المائة بواقع 344 سرير من أصل 494.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بتجاوز الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس «كوفيد-19» 8ر345 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 58ر5 مليون، كما تم إعطاء أكثر من 76ر9 مليار جرعة لقاح، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكشف مركز علوم وهندسة النظم التابع للجامعة في آخر تحديث صباح اليوم السبت أن الحصيلة الحالية على مستوى العالم بلغت 345 مليونا و813 ألفا و395 حالة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و583 ألفا و886 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم إلى 9 مليارات و764 مليونا و354 ألفا و39 جرعة لقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.