ضبط خارج عن القانون اعتدى على المحال عاريًا ببورسعيد

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل ببورسعيد فيديو لشخص يقف عاريًا بأحد شوارع حي العرب، ويعتدي على المحال وذلك وسط زعر من الأهالي، وظهر الشخص في الفيديو يحمل سلاحين أبيضين سكين وهو عاريًا تمامًا من ملابسه، ويعتدي بالسلاحين الأبيضين على المحال التجارية الكائنة بحي العرب.

وأكد شهود عيان أن الأهالي قاموا بالإتصال بشرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت مباحث قسم شرطة العرب إلي موقع الحادث وتم القبض على الشخص عاريًا من ملابسه وبحوزته سلاحين أبيضين عبارة عن سكين.

أشار شهود العيان أن الشخص ربما يكون قد قام بفعلته تحت تأثير أحد المواد المخدرة، مؤكدين أن أصاب نفسه إلا أنه لم يعتدي علي الأهالي بالأسلحة التي كانت بحوزته، إلا أنه أحدث تلفيات بالممتلكات العامة للمواطنين.

ردد الشخص كلمات مختلفة وكأنه قد فقد عقله، حيث ظهر في الفيديو يردد الله أكبر أنا عاوز أموت، ويردد كذلك كلمات خادشة للحياء، وذلك وسط برودة الجو التي جعلت المواطنين يتساءلون كيف يتحمل هذا الشخص الوقوف عاريًا بهذا الشكل.

طالب الأهالي أن يتم تطبيق أقصى عقاب علي الشخص الذي خدش حياة المواطنين والمارة، وأشهر سلاحين أبيضين بالطريق العام، واعتدى على ممتلكات المواطنين، وذلك حتي يكن عبرة لغيره.

من جانبها، تشن مديرية أمن بورسعيد حملات ثابتة ومتحركة بشوارع بورسعيد، وذلك لسرعة ضبط أي خارج عن القانون يتاجر بالمواد المخدرة أو يتعاطاها، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة ومنع حدوثها.