السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

وكيل تعليم دمياط يلتقي المدربين المعتمدين لبحث تطوير التعليم

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد خالد خلف، وكيل تعليم دمياط، السبت، سير العملية الامتحانية بمدرسة أبو الفتوح الحريري الإعدادية بنات بميت الخولي إدارة الزرقا التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة أداء الامتحان لطالبات الصف الأول حيث يؤدون امتحان مادة العلوم وأداء طالبات الصف الثاني لامتحان مادة الدراسات، كما تابع كنترول المدرسة وأعمال التصحيح، مؤكدًا اتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات والتصحيح واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

علي صعيد آخر، تابع مديري عموم المديرية ومدراء الإدارات التعليمية سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة مؤكدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين والعمل على توفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بديوان المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الامتحانات لرصد اية معوقات تؤثر عليها مؤكدًا أنها لم ترصد اية شكاوى، خاصة بامتحانات اليوم للصفوف الخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي.

وتداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت منها السفينة MAY B التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 78 مترا وبعرض 12 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم المعبأ و السفينة (YM JUPITER) التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 148 مترا و بعرض 22 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول.

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط

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