باكستان فخورة بنجاح طبيب من أبنائها مع فريقه في زرع قلب خنزير لإنسان

أكد أصدقاء الجراح الباكستاني محمد منصور محيي الدين وزملاؤه من أيام الدراسة، أنهم لطالما أيقنوا أنه مقدّر له تحقيق إنجازات كبرى، بعدما نجح فريق يرأسه في زرع قلب خنزير معدّل و راثيا، لإنسان.



والجراح المولود في مدينة كراتشي في جنوب باكستان، هو مدير برنامج زرع الأعضاء في جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة.



و نجح فريقه الطبي في الثامن من يناير في زرع قلب خنزير للمريض ديفيد بينيت البالغ 57 عاما، بعدما صُنّف غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري.



و أظهرت هذه العملية الجراحية للمرة الأولى أن قلباً حيوانياً يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري.



وسبق أن أجريت عمليات زرع قلب حيوان لإنسان، لكن المرضى توفوا على الفور.



و وصفت العملية الجراحية بأنها تقدّم لافت، إلا أن التقنية التي استخدمت في تنفيذها لا تزال قيد الدرس بانتظار أدلة تثبت أنها تشكل بديلا من زرع الأعضاء البشرية.



ويستذكر أصدقاء محيي الدين وزملاؤه من أيام الدراسة في باكستان كم كان طالبا متميزا وشغوفا بالطب.



و يقول منير أمان الله، زميل محيي الدين في كلية داو الطبية في كراتشي في ثمانينات القرن الماضي، إن الأخير "كان مهتما بكل شيء، و كان حاضرا على الدوام و جاهزا لإجراء عمليات جراحية".



و يتحدث نائب رئيس الكلية محمد سعيد قريشي عن شعور بالفخر ساد الجامعة بعد الإعلان عن الإنجاز الذي تحقق.

و تحيي هذه العملية الجراحية آمالا كبيرة، على الرغم من أنه يتعيّن الانتظار بضعة أشهر للتثبت من قبول جسم المريض قلب الخنزير المعدل و راثيا بشكل يحول دون إفرازه نوعا من السكر يتسبب برفض فوري لدى الجسم البشري للعضو المزروع.