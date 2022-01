متجر في لندن يجمع أغراض السينما المباعة بمبالغ ضخمة في أربعينيات القرن الماضي

أقدم متجر ضخم بلندن على تجميع قائمة بأشياء السينما التي وصلت إلى مبالغ مجنونة في المزاد منذ أربعينيات القرن الماضي ونعرض لكم فيما يلي أبرز هذه الأغراض وفقا لموقع «vogue».

ساعة رولكس دايتون بول نيومان في سيارة "فيراج": 17.800.000 دولار



بيعت الساعة التي ظهر بها بول نيومان، أثناء تصوير الفيلم في عام 196٦ عام 2017 مقابل 17.8 مليون دولار بعد أن كانت ملازمة للممثل منذ الستينيات.



فستان مارلين مونرو الأبيض في فيلم "سبع سنوات من التفكير"

بيع هذا الفستان مقابل 4،600،000 دولار ويعد أحد أكثر الأثواب شهرة في السينما بعدما ظهرت به مارلين مونرو وهي تقدم الرد على توم إيويل وتطلب تصوير مشهد إرتفاع الثوب الابيض أن الأرض 14 لقطة؛ وهذا الثوب الذي جذب الجمهوغ كان لا بد من تصويره مرة أخرى على انفراد في استوديو هوليود قبل بيعه في مزاد علني.

فستان أودري هيبورن في فيلم My Fair Lady

في عام 1965 فاز فيلم My Fair Lady بـ 8 جوائز أوسكار ومن ضمن هذه الجوائز أفضل زي لذلك لإرتداؤها فستان الدانتيل الأبيض مع التفاصيل السوداء وتم بيعه في مزاد علني في عام 2011 مقابل 3،700،000 دولار محطمًا الأرقام القياسية.

حذاء ياقوت جودي جارلاند في فيلم The Wizard of Oz



هناك بعض الضجيج الذي يحيط بالحذاء الملون الياقوتي الذي ارتدته جودي جارلاند في فيلم The Wizard of Oz عام 1939 وعلي الرغم من ظهور ثلاث أزواج من هذه الأحذية في الفيلم فقد بيع أحدها مقابل مليوني دولار في المزاد ، واختفى الآخر في ظروف غامضة في عام 2005 بعدما سرق من متحف في مينيسوتا. بعد 13 عامًا ، وبعد الوعد بمكافأة قدرها مليون دولار ، عادت إلى الظهور؛ وتم بيع هذا الحذاء فالمزاد نظير 2.000.000 دولار.

قبعة فيدورا هاريسون فورد في فيلم "إنديانا جونز"



في عام 2021 ، تم طرح غطاء الرأس الشهير لهاريسون فورد المصنوع حسب الطلب لدوره في فيلم Indiana Jones and the Temple of Doom في مزاد علني؛ وقبل المزاد قدرت قيمة هذه القبعة ما بين 150.000 و 250.000 دولار ، وتم بيعها بـ 300.000 دولار.