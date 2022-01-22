التحقيق فى واقعة مصرع تلميذة بعد تعرضها لصعق كهربائى بالغربية

تباشر النيابة العامة بالغربية التحقيق في واقعة مصرع تلميذة بعد تعرضها لصعق كهربائي نتيجة ملامسة يدها أسلاكًا كهربائية عارية بالغسالة الكهربائية بمنزلها.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى كفر الزيات العام باستقبال "هانم. م. ع. خ"، تلميذة في الصف الخامس الابتدائي ومقيمة بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة بعد تعرضها لصعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء لهو الطفلة بمنزل خالها المقيمة به لامست يدها سلكًا عاريًا بغسالة الملابس الكهربائية مما نتج عنه صعقها ووفاتها.

وبسؤال خال الطفلة، أكد أن المتوفاة أثناء لهوها ومحاولة نزع فيشة الغسالة، لامست يدها الغسالة وكان بها أحد الأسلاك العارية، مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.