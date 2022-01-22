السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة مدير إدارة غرب شبرا للتحقيق لالتقاطه صورة سيلفي بالمطبعة السرية للامتحانات

التحقيق
التحقيق

أحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية للتحقيق لقيامه بتصوير نفسه " سيلفي" داخل المطبعة السرية الخاصة بطباعة الامتحانات للطلاب .

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان هذا التصرف لايليق وغرضه " الشو" فقط دون ان يهدف لمصلحة عامة .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قد تداولت صورا لمدير ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمة وهو يلتقط لنفسه صورة " سيلفي " داخل المطبعة الخاصة بأعمال الامتحانات ليوضح للرأي العام أنه يعمل اثناء الاجازة الرسمية وهي يوم الجمعة .

وفى سياق متصل، شهدت كلية طب  بجامعة بنها تنفيذ أول تجربة إخلاء وهمية داخل كلية الطب البشري  ، تحت إشراف رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسه والدكتور محمود العراقي ، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد جمال الدين الاشهب، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتورة نرمين عدلي محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور كل من الدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي لوحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها ، وحسام مشهور مدير عام العلاقات العامة و الإعلام بشركة المياه والشرب والعميد عمرو عبد المقصود مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة المياه والشرب بالتنسيق مع محافظة القليوبية  وهيئة الإسعاف وشركة المياه والشرب ، وإدارة الأمن الإداري بالجامعة، حيث دفعت شركة المياه والشرب  بعدد من سيارات مياه الشرب والصرف الصحى.

و تم إخلاء ٣٠٠ موظف ٢٠٠ عضو هيئة تدريس و١٠٠ طالب بإجمالي ٦٠٠ فرد   من المبنى الإداري خلال زمن قدره 4 دقائق، وتم التنسيق مع الإسعاف، والدفع بعدد سيارتي إسعاف والحماية المدنية بجامعة بنها ، والدفع بسيارتي المياه، وتم التنفيذ بدقة في إطار التدريب على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

مواقع التواصل شبرا الخيمة تحقيق وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال الامتحانات المطبعة السرية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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