غلق 9 ورش وتحرير محاضر ورفع 146 حالة إشغال طريق بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع: 146 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بدمنهور بشوارع (عرابي- الاتوبيس- الروضة- المحطة- المعهد الديني - عبد السلام الشاذلي- افلاقة - الجمهورية)

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة 4 شيش بمركز ومدينة كوم حمادة، وغلق 6 ورش برشيد بنطاق حي الزهور وشوارع زاهر والمدارس.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الأمن منها وإعادة تدويرها من خلال المحطات الوسيطة لتجميع وفرز المخلفات، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

وفي هذا الصدد قامت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار بنقل 1830 طن قمامة من المقالب الوسيطة إلى مصنع التدوير عبارة عن"970 طن بدمنهور - 860 طن بكفر الدوار" الواردة من كافة الهندسات.

كما قامت الوحدات المحلية خلال الحملات اليومية برفع 1540 طن قمامة عبارة عن "140 طن بأبو حمص - 170 طن بالمحمودية - 120 طن بوادي النطرون - 110 طن بحوش عيسى - 160 طن بكوم حمادة - 100 طن بالدلنجات - 120 طن ببدر - 150 طن بإيتاي البارود - 170 طن برشيد - 130 طن بشبراخيت - 60 طن بادكو - 110 أبو المطامير".