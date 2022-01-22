ضبط 10 قضايا اتجار فى المخدرات بالقليوبية

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وقد تمكنت من ضبط 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية.

وتبين أنه عقب تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 12 متهما لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 5155 حكم قضائى متنوع.

وأكد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد هارب من تنفيذ أحكام- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.. مطلوب التنفيذ عليه فى 19 حكما فى قضايا متنوعة من بينها عدد (9) جنايات بإجمالى 86 سنة حبس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.