السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة طما

مشاجرة
مشاجرة

تباشر جهات التحقيق بسوهاج التحقيق في مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة طما شمال سوهاج.

وسيطرت الأجهزة الأمنية على مشاجرة بالأسلحة النارية دائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة، بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن وقوع 3 إصابات من الطرف الثاني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة دائرة مركز طما والقبض على المشاركين فيها.

تبين أنها بين كل من، طرف أول حسن ص ص - 77 عامًا بالمعاش، ونجله جاسر ح ص - 26 عامًا عامل، حمدي ح ص  - 21 عامًا عامل.

وطرف ثان السيد ح  64  سنة، جزار مصابًا  كدمة بالساق اليسرى، وشقيقه "مصطفي ح أ  - 61 عامًا عامل، مصابًا  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"فارس ع- 17 عامًا عامل، مصابًا بسحجات بالساعد الأيسر، والطرفان يقيمان دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع،   وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب، واتهم الطرف الثاني الثالث من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء بقصد التهديد بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

التحقيق في مشاجرة مدينة طما شمال سوهاج الأجهزة الأمنية مشاجرة بالأسلحة النارية

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