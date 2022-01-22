هيئة المسح الجيولوجي: زلزال بقوة 6.3 درجة يهز ألاسكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم السبت، إن زلزال بلغت قوته 6.3 درجة هز مدينة أون ألاسكا في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأضافت أن الزلزال كان على عمق ثلاثة كيلومترات.

وفي ذات السياق ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب وغرب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص حتى الآن.

وأفادت - في بيان نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عبر موقعها الرسمي - أن مركز الزلزال كان تحت المحيط الهادئ داخل منطقة قبالة ساحل اليابان، ووقع حوالي الساعة 1:08 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 45 كيلومترا، مسجلا 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية، في محافظتي ميازاكي وأويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد.