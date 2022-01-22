«بلينكن» يدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف التصعيد والامتثال للقانون الدولي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى وقف التصعيد في الصراع اليمني، والالتزام بحل دبلوماسي يحسن حياة اليمنيين ويسمح لهم بتقرير مستقبلهم بشكل جماعي.

وقال بلينكن - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية اليوم السبت - "إن الولايات المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والامتثال بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة".

وأضاف "يجب عليهم الالتزام بحل دبلوماسي سلمي لإنهاء الصراع وتقديم حل دائم يحسن حياة اليمنيين ويسمح لهم بتقرير مستقبلهم بشكل جماعي".