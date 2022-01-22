السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب اليابان وإصابة 10 أشخاص

زلزال
زلزال

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب وغرب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص حتى الآن.

وأفادت - في بيان نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عبر موقعها الرسمي - أن مركز الزلزال كان تحت المحيط الهادئ داخل منطقة قبالة ساحل اليابان، ووقع حوالي الساعة 1:08 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 45 كيلومترا، مسجلا 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية، في محافظتي ميازاكي وأويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد.

وتوقعت الأرصاد حدوث زلزال هائل وموجات مد عاتية "تسونامي" في وقت لاحق، مشيرة إلى أن قوة زلزال اليوم أقل من 6.8 درجات، وهو معيار الحكومة لعقد اجتماع استثنائي للخبراء لتقييم شدة الزلزال.

وأضافت الأرصاد بأنها ستناقش ما إذا كان الزلزال الأخير مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالزلزال المتوقع حدوثه في يناير الجاري، وذلك خلال اجتماعها القادم.

وكشفت الحكومة المحلية في أويتا عن إصابة ستة أشخاص معظمهم بإصابات طفيفة إثر وقوع الزلزال، فيما أكدت الشرطة وقوع أربع إصابات، بينهم امرأة في الخمسينيات من عمرها في ميازاكي، كما تم الإبلاغ عن إصابات ، دون تحديد العدد ، في محافظتي ساغا وكوماموتو في كيوشو.

وحدث انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي في أويتا بعد الزلزال، فيما تم الإبلاغ عن حدوث تمزق في أنابيب المياه في عدة مواقع في مدينة أويتا.

طوكيو غرب اليابان اليابان زلزال

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