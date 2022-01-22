الري تكشف آخر معدلات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

توفير المياه أثناء الري وإنهاء أزمة عدم وصولها إلى النهايات

يأتى ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4024,39 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذي يبلغ 11,34 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى فى المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى للتنفيذ.

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية الأعمال المنفذة في المرحلة الاولى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالإضافة إلى وضع حلول نهائية لعدم وصولها إلى نهايات الترع خلال زراعة المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى متابعة التنفيذ بأعلى جودة وفي التوقيتات المحددة.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومي يساهم في الحد من التعديات وأشكال المخالفات ومصادر التلوث في الترع والمصارف، وهو ما يعيق أعمال الري، مشيراً إلى تنفيذ خطة للمحافظة على جوانب الترع المؤهلة وتشجير المناطق المحيطة بها لتحسين البيئة وخفض أسباب التلوث.

بالإضافة إلى ذلك، أشار غانم، إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر فقرًا، وذلك عبر تأهيل الترع بها وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب خلال أعمال المرحلة الأولى.