صحيفة: ألمانيا تعرقل تسليم إستونيا أسلحة ألمانية لأوكرانيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ألمانيا عرقلت تسليم إستونيا أسلحة ألمانية لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في ألمانيا وإستونيا قولهم، إن الحديث يدور حول مدافع هاوتزر من نوع "دي 30"، السوفيتية الصنع، التي كانت على أراضي ألمانيا الشرقية، في التسعينات من القرن الماضي سلمتها ألمانيا لفنلندا، التي بدورها قدمتها لإستونيا في 2009.

وكانت إستونيا قد طلبت من ألمانيا الإذن لتقديم تلك الأسلحة لأوكرانيا، وفقا للتشريعات الألمانية حول صادرات الأسلحة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ودول البلطيق وغيرها عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في ظل التوترات في منطقة دونباس، والاتهامات الغربية لروسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، التي قد رفضتها موسكو مرارا.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أعلنت أنها لا تعتزم تقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، خلافا عن بعض الحلفاء الآخرين في الناتو.

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتز أن هذا القرار يأتي ضمن السياسات الألمانية بشأن عدم تصدير الأسلحة الفتاكة.

وبسبب المتحور أوميكرون، صنفت ألمانيا 155 دولة من إجمالي نحو مئتي دولة حول العالم حتى الآن، مناطق عالية الخطورة الوبائية.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض،أنه تمت إضافة 19 دولة جديدة إلى قائمة الدول ذات الخطورة الوبائية العالية، ليبلغ إجمالي عدد الدول المشمولة بالقائمة 155 دولة.

والدول الجديدة التي ستضاف إلى القائمة اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد المقبل، هي: رومانيا ومولدوفا وكوسوفو والمغرب وتونس والجزائر والسعودية واليابان والهند وبوتان ونيبال ومنغوليا وكازاخستان وأوزبكستان والمالديف والبرازيل وتشيلي والإكوادور وباراجوي.

ويرتبط تصنيف منطقة ما على أنها عالية الخطورة بتحذير سفر من وزارة الخارجية الألمانية، للرحلات السياحية غير الضرورية.

ويسهل بموجب هذا التصنيف على السائحين إلغاء الرحلات التي تم حجزها بالفعل، دون مقابل، ولكن لا يعني ذلك حظر السفر.

ويتم التصنيف بعد تحليل مشترك وقرار من قبل وزارات الصحة والخارجية والداخلية.

يذكر أنه سجلت ألمانيا 140160 إصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، فيما حذر وزير الصحة من أن البلاد قد تشهد 400 ألف حالة على الأقل يوميًا بحلول منتصف فبراير.