التضامن: التعامل مع 17.427 حالة أطفال بلا مأوى منذ انطلاق البرنامج

أعلن برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن التعامل مع 17427

حالة منذ انطلاق البرنامج فى يناير 2017 حتي ديسمبر 2021.

وأكد البرنامج، في تقرير صادر عنه، أن عدد أطفال بلا مأوى الذين تم دمجهم بلغوا 5140 حالة، بالإضافة إلى دمج 909 حالة فى أسرهم من خلال مؤسسات الرعاية، ودمج 2029 إجمالي الدمج بدور الرعاية.

وأضاف التقرير، أن عدد عمالة الأطفال فى الشارع يصل إلى 9063 حالة، فى حين وصل حالات الدمج بالتعليم ومحو امية إلى 868 حالة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال مع أسرهم فى الشارع بلغ 2398 حالة، فى حين تم دمج 758 حالة فى التعليم المهن بدور الرعاية.

وأوضح التقرير، أنه تم تشغيل 20 حالة داخل الدار، وتم دمج 556 بالأسر من خلال الشارع، مؤكداً أن إحصائيات العمل مع الكبار منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2021، تشير إلى أن تم التعامل مع 489 حالة، بالإضافة إلى أن عدد الذكور بلغ 3293 حالة، وعدد الاناث وصل إلى1599حالة.



أما فيما يخص الخدمات التي قدمت للكبار بلا مأوى منذ يناير 2019 وحتى 2021، فقد بلغت 25271 خدمة، منها 2354 إسعافات أولية وخدمات طبية، في حين بلغت التوعية 11703، كما تم تقديم 1484 بطانية، ووصل عدد الوجبات إلى 8778 وجبة، وتم تقديم 130 قطعة اثاث، فيم بلغ عدد الأوراق الثبوتية 184 حالة وبلغت حالات الدمج إلى 647 حالة.

وأكد التقرير، الصادرة عن وزارة البرنامج أن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة فى 13 محافظة على إنقاذ من لا مأوى له، حيث تجوب الوحدات الشوارع من أجل إنقاذ اطفال و كبار بلا مأوى.

أطفال بلا مأوى

أطفال بلا مأوى