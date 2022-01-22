استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



آسيويا، في روسيا، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) في روسيا، اليوم، عن تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بـ "كوفيد-19"، بواقع 49513 إصابة و 692 وفاة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة إلى 132 الفا و172 شخصا. وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 5 الآف و 276 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و241 ألفا و 843 اشخاص.



وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 3155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 307 آلاف و 813 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 846 حالة وفاة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و 66 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 آلفا و434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و664 ألفا و616 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 28 ألفا و192 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بور ثوم ألو/ البنغالية.



وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 630 ألفا و420 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 17 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 8 آلاف و581 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /ترند/ الأذرية.



وسجلت رومانيا 19 ألفا و649 إصابة ووفاة 49 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و983 ألفا و670 مصابا والوفيات إلى 59 ألفا و477 حالة.



وسجلت نيبال 8815 إصابة ووفاة 3 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 896 ألفا و584 مصابا والوفيات إلى 11 ألفا و635 حالة.