الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توحيد الجهود والقضاء على الإرهاب.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين بارزانى والكاظمى

بارزاني والكاظمي
بارزاني والكاظمي

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم، عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن توحيد الجهود وتعزيز التنسيق لدحر الجهات الإرهابية من العراق، استحوذ على اهتمام المكالمة الهاتفية. 

وتلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مقدمًا تعازيه للكاظمي ولعوائل الشهداء الذين قضوا في الهجوم الذي نفذته عصابات داعش الإرهابية في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ورفع وتيرة التأهب الأمني؛ لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وزيادة عمليات ملاحقة فلول داعش وتدمير أوكارها، والقضاء على حواضنها كافة.

كردستان العراق مسرور بارزاني تفاصيل

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