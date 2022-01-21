ضحايا «المأذون المزيف»: موظف السجل المدنى اكتشف تزوير قسيمة الزواج

حصلت "الدستور" على أقوال الضحايا حول اتهام 3 أشخاص بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة مأذون شرعي وتحرير عقود زواج مزورة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

جاء بأقوال "ر. م"، سائق - 53 سنة باتفاقه والشاهدة التالية "ه.س" على عقد قرانهما منتصف العام الماضي.

وأضاف أنه نمى إلى علمه كون المتهم الأول مأذونا شرعيا ود لف لمقصده المثبت به لافتة بتلك الصفة واتفق معه علي موعد حضوره لإتمام الزيجة وحضر وعقد القران بينهما أمام الشهود "أ م"سائق و "ن.س" 21 سنة عامل كما جاء بأقوال "ه.س"ربة منزل، 33 سنة - بذات مضمون ما شهد به سابقها.

كما جاء بأقوال "أ م"سائق - 48 سنة - بحضوره إجراءات عقد قران سابقيه وتوقيعه علي وثيقة الزواج التي حررها المتهم الأول وجاء بأقوال "ن.س"- عامل - ۲۱ سنة - بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه.

كما جاء بأقوال "ا.م" موظف، باتفاقه و"و.ا" علي عقد قرانهما مطلع العام الماضي وآنذاك نمي إلي علمه كون المتهم الثالث مأذونة شرعيا فاتفق معه علي إتمام إجراءات عقد القران وسلمه الأخير وثيقة الزواج .

وأضاف أنه حال تقديمه هذا المستند أمام موظف السجل المدني أبلغه بكونه مزورة مما حال دون إثبات زواجه بمصلحة الأحوال المدني وجاء بأقوال و .ا"- موظفة -42 سنة - بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقها .

التحريات

وجاء بأقوال مقدم شرطة ضابط بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة خلال تحقيقات النيابة العامة، بأن تحرياته توصلت لقيام المتهمين بانتحال صفة مأذون شرعي واستغلالهم تلك الصفة الكاذبة في الاستيلاء علي مبالغ نقدية من المجني عليهم راغبي عقد قرانهم "كتب الكتاب"، أو إثبات طلاقهم، مستخدمين في ذلك المستندات المضبوطة المزورة التي اشتركوا مع مجهولين في تزويرها ومهرها ببصمات أختام مقلدة لإتمام جرمهم.

كانت قد أحالت النيابة العامة، 3 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة التداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة مأذون شرعي وتحرير عقود زواج مزورة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن النيابة تتهم كلًا من "ص. ع"، 39 سنة، موظف بكلية الزراعة جامعة القاهرة، و "ع.ا" " هارب"، 37 سنة، حاصل على ليسانس شريعة إسلامية، و" ا.ع"، 55 سنة، مدیر بشئون الكتب وزارة التربية والتعليم "هارب" لأنهم في عامي 2020، 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قلد المتهمون جميعًا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المستخدمة في إحدى جهات الحكومة "نيابة ديرب نجم لشئون الأسرة، نيابة طلخا لشئون الأسرة، مكتب صحة الأزبكية، مكتب صحة مدينة نصر، مكتب صحة ميت عباد- نبروة" بأن اتفقوا مع المجهول على تقليدها بالكامل علي غرار القوالب الصحيحة المستخدمة في تلك الجهات وساعدوه بإمداده بالبيانات المراد إثباتها علي القوالب المقلدة فأتم المجهول ما اتفقوا عليه واستعملوها بأن مهروا ببصمتها المستندات محل الاتهامات التالية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي "وثائق زواج، شهادات فحص طبي" بأن اتفقوا مع المجهول علي اصطناعها بالكامل على غرار المستندات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بإمداده بالبيانات المراد إثباتها علي تلك المستندات فأتم المجهول ما اتفقوا عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار قرار الإحالة أن المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وثيقة التصادق على زواج المدعوين "ر.م" و "هـ. س" المنسوب صدورها من محكمة طهطا لشئون الأسرة بأن اصطنعها بالكامل على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وذيلها بتوقيع نسبه زورا لمأذون شرعي بدائرة تلك الجهة.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويره في محرر رسمي وثيقة التصادق على زواج المدعوين "أ م"، و " و أ" المنسوب صدورها من محكمة طهطا لشئون الأسرة بأن اصطنعها بالكامل على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وديلها بتوقيع نسبة زورا لمأذون شرعي بدائرة تلك الجهة.