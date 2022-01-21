وزير الأوقاف: افتتاح 100 مسجد بكفرالشيخ في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه قد تم افتتاح 100 مسجد بكفر الشيخ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 6 مساجد تم افتتاحها، اليوم الجمعة، وكل المساجد على المستوى المعماري العظيم من الأعداد، والذي يليق بمصر الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح، يواكب ذلك ما يتم من اعداد وتأهيل للأئمة للرقي بمستوى الخطاب الوسطي المستنير.

وأضاف مختار، أن هناك تنسيق مع المحافظة في عدد من المشروعات، سواء في عمارة المساجد أو المشروعات التنموية المشتركة بين المحافظة وهيئة الأوقاف في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقد قام وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بإفتتاح مسجد الأنصاري بقرية طويلة نشرت بمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 1595.6 متر، بتكلفة 8 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتم فرشه على نفقة الوزارة، والمساهمة ببعض المبالغ المالية، بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

ومسجد الأنصاري الذي افتتحه محافظ وزير الأوقاف، مكوّن من طابقين على مساحة 850 مترا لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان بارتفاع 60 مترا لكل مئذنة، وقبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 مترا مربعا، كما يضم 16 دورة مياه، والطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكانا للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للاطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، وتم إنشاؤه عام 1949م، وتم تجديده عام 2021م بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.

كما تتم افتتاح 5 مساجد أخرى: المسجد الكبير بمنشية الصفا بمركز كفرالشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحري بالغنيمة بلاصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 آلاف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين و101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمي بكفرالشيخ على مساحة 340 مترا، بتكلفة 900 ألف جنيه، ومسجد عبداللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.