في عيد الشرطة.. «كلنا واحد» تواصل طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تواصل وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الـ21 من المبادرة الرئاسية "كلنا واحد" للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من سلع غذائية "استراتيجية، أساسية"، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

وتوفر "كلنا واحد" سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد كوفيد19".

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.