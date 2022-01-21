دراسة أوروبية: مصر ملتزمة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن مصر ملتزمة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها القاهرة لتعزيز التعاون الأمني بين الشرق الأوسط ودول أوروبا، وخصوصا بلجيكا وهولندا، خلال العام الماضي 2021.

ولفت المركز، في دراسة جديدة نشرها على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، حول أهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، إلى اللقاء الذى عقده وزير الخارجية سامح شكري، مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في 12 يوليو عام 2021، في إطار الاهتمام بالتشاور مع مختلف الأطراف الدولية للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، وطرح الرؤية المصرية بشأنها.

وتناول اللقاء حينها سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في عدة مجالات من بينها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، كما تطرق إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خاصةً في شرق المتوسط وشمال أفريقيا.

وشددت الدراسة على أهمية الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عددا من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار.

وتابعت "عززت مصر كذلك آليات التعاون مع هولندا في عام 2021 في مجال الهجرة والهجرة غير النظامية"، حيث عُقدت، يوم ٢٦ سبتمبر العام الماضي جلسة للمُشاورات الثنائية بين مصر وهولندا في مجال الهجرة والهجرة غير النظامية برئاسة مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي، ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة Ankie Broekers-Knol، ووقّع الجانبان إعلان نوايا ثنائياً تضمن إنشاء مركز مشترك لتطوير المهارات التقنية والمهنية.

وأشارت الدراسة أيضا إلى توقيع مصر مع هولندا اتفاقية تعاون مشترك عام 2016 اشتملت علي التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة مكافحة الإرهاب.

وشكلت التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة نموذجا مهما، ورائدا، أشادت به المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على دعم بلاده الجهود الأممية فى مواجهة الجريمة والإرهاب وتبادل معها الخبرات من أجل تعزيز وحفظ الأمن والاستقرار العالمي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية فى تطوير قدراتها فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.