رفع الحد الأدنى للأجور واستقبال «مون جاي إن».. نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ما بين اتخاذ عدة قرارات وحضور بعض الاجتماعات مع عدد من الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه وإقرار علاوتين بـ 8 مليارات جنيه، وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وتخصيص و1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

مشروع مصنع الضمادات الطبية

اطلع الرئيس السيسي على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة ووجه بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد على التصدير للخارج.

مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء

تابع الرئيس السيسي، الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبل موسى وجبل سانت كاترين ووجه بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع بما يتماشى مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

ووجه بتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، والاستفادة من المقومات السياحية بها، مع توفير كافة الخدمات لزوارها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان، والاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري وتطوير المنطقة البدوية، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، وإنشاء "ساحة السلام" لإقامة الاحتفالات والأنشطة والعروض المتنوعة.

مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة

اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية التي تعمل بالطاقة النظيفة، واطلع على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى.

استقبال وزير الخارجية الجزائري

استقبل الرئيس السيسي، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان العمامرة، ووزير الخارجية سامح شكري، مشيرًا إلى حرص مصر على التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، وتسلَّم رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك فضلًا عن مناقشة العديد من القضايا الاقليمية.

تطوير المنظومة الجمركية

اطلع الرئيس السيسي، على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات في هذا الصدد، ومتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتوجيه بالعمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.

الرئيس السيسي يعزي بن زايد

أجري الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وقدم له التعازي لأخيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي وعبر عن إدانة مصر حكومةً وشعبًا لهذا العمل الإرهابي من قِبَل الحوثى، مؤكدًا دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي.

اتصال هاتفي من ملك البحرين

وتلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتبادلوا وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده للجهود المصرية في الساحة الإقليمية والعربية، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تم التوافق خلال الاتصال، حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظًا على الأمن القومي العربي.

تعزيز برامج التوعية بشأن الإجراءات الاحترازية

وجه الرئيس السيسي، بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشدد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد تواجد كثيف من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، والأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها.

استقبال رئيس كوريا الجنوبية

استقبل الرئيس السيسي، الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وأكد الرئيس السيسي، أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين الجانبين، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات مصر وكوريا الجنوبية، وكيفية استفادة مصر من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

وأعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، موجهًا الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأثنى على دور مصر المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، والمشروعات الأخرى في جميع القطاعات.