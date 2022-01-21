استطلاع: 45% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة الجديدة

عقب نحو 6 أسابيع على تولي الحكومة الألمانية الجديدة الحكم، ساد الاستياء من أداء الحكومة بين المواطنين.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 45% من الألمان غير راضين إلى حد ما أو للغاية عن أداء الحكومة، التي شكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وفي المقابل، ذكر 37% فقط من الألمان أنهم راضون عن أداء الحكومة، بينما لم تحدد 17% موقفها.

ويعقد مجلس الوزراء الألماني بقيادة المستشار أولاف شولتس اليوم الجمعة أول اجتماع مغلق له، والذي سيتناول الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وتسريع الاستثمارات المستقبلية.

وأدى المستشار ووزراؤه الستة عشر اليمين الدستورية في الثامن من ديسمبر في البرلمان الألماني (بوندستاج).

وساد عدم الرضا أيضا عند السؤال عن أداء أبرز ثلاث قيادات في الحكومة: المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، ونائبه روبرت هابيك (حزب الخضر)، ووزير المالية وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر.

وبحسب الاستطلاع، ذكر 47% من الألمان أنهم غير راضين إلى حد ما عن أداء شولتس، بينما ذكر 33% آخرين أنهم راضون إلى حد ما عن أدائه.

وحصل هابيك على تقييم سلبي من 43% من الألمان، مقابل 30% قيمو أدائه بالإيجابي، بينما حصل ليندنر على تقييم سلبي من 40% من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل تقييم إيجابي من 32% آخرين.

وفي استطلاع آخر أجري بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) قبل أسبوع، قيم 65% من الألمان أداء شولتس كمستشار بأنه جيد إلى حد ما، بينما ذكر 17% آخرين بأنه سيء إلى حد ما.

وعلى الصعيد آخر، دعا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس المواطنين إلى التأهب لأكبر تحول في الاقتصاد والإنتاج منذ مئة عام.

وقال شولتس في أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج): "خلفنا 250 عاما أسسنا فيها ازدهارنا على حرق الفحم والنفط والغاز. الآن أمامنا نحو 23 عاما يتعين علينا خلالها التخلص من الوقود الأحفوري، وسنتخلص منه".