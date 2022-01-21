الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: 45% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة الجديدة

ألمانيا
ألمانيا

عقب نحو 6 أسابيع على تولي الحكومة الألمانية الجديدة الحكم، ساد الاستياء من أداء الحكومة بين المواطنين.
وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 45% من الألمان غير راضين إلى حد ما أو للغاية عن أداء الحكومة، التي شكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وفي المقابل، ذكر 37% فقط من الألمان أنهم راضون عن أداء الحكومة، بينما لم تحدد 17% موقفها.

ويعقد مجلس الوزراء الألماني بقيادة المستشار أولاف شولتس اليوم الجمعة أول اجتماع مغلق له، والذي سيتناول الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وتسريع الاستثمارات المستقبلية. 

وأدى المستشار ووزراؤه الستة عشر اليمين الدستورية في الثامن من ديسمبر في البرلمان الألماني (بوندستاج).
وساد عدم الرضا أيضا عند السؤال عن أداء أبرز ثلاث قيادات في الحكومة: المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، ونائبه روبرت هابيك (حزب الخضر)، ووزير المالية وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر.
وبحسب الاستطلاع، ذكر 47% من الألمان أنهم غير راضين إلى حد ما عن أداء شولتس، بينما ذكر 33% آخرين أنهم راضون إلى حد ما عن أدائه. 

وحصل هابيك على تقييم سلبي من 43% من الألمان، مقابل 30% قيمو أدائه بالإيجابي، بينما حصل ليندنر على تقييم سلبي من 40% من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل تقييم إيجابي من 32% آخرين.
وفي استطلاع آخر أجري بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) قبل أسبوع، قيم 65% من الألمان أداء شولتس كمستشار بأنه جيد إلى حد ما، بينما ذكر 17% آخرين بأنه سيء إلى حد ما.

وعلى الصعيد آخر، دعا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس المواطنين إلى التأهب لأكبر تحول في الاقتصاد والإنتاج منذ مئة عام.

وقال شولتس في أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج): "خلفنا 250 عاما أسسنا فيها ازدهارنا على حرق الفحم والنفط والغاز. الآن أمامنا نحو 23 عاما يتعين علينا خلالها التخلص من الوقود الأحفوري، وسنتخلص منه".

المانيا كوفيد الصحة الحكومة الحكومة الألمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 21-1-2022

جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن «الهجوم الحوثي» على الإمارات

زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بـ«كورونا» بألمانيا

النيابة تُحقق فى ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالجيزة

إثر انفجار أسطوانة غاز.. ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أصاب أسرة بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

القضاء الإسرائيلى يفتح تحقيقا حول استخدام الشرطة لبرنامج بيجاسوس للتجسس

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية