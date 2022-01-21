الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: 464 وفاة و427 ألفًا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا
فرنسا

سجلت فرنسا 427 ألفا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 464 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في فرنسا كانت يوم 18 يناير الجاري، بواقع465 ألفا و270 شخصا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 15 إبريل 2020، وبلغت ألفا و438 حالة.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 15 مليون و715 ألفا و329 إصابة، والوفيات إلى 129 آلاف و105 حالات.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 133 مليونا 425 آلاف و265 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتعتزم فرنسا تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا تدريجيا خلال شهر فبراير، وتشديد القواعد بشكل كبير على الرافضين لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، إنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، لن يكون بإمكان من لم يتلق اللقاح، ارتياد المطاعم أو المحافل الثقافية أو المناسبات الرياضية أو استخدام وسائل نقل المسافات الطويلة، وذلك عقب تطبيق شهادة التطعيم والتعافي على مستوى البلاد.

وسيكون التطعيم الكامل حينئذ لكل فرد يبلغ 16 عاما فأكثر، شرطا مسبقا للمشاركة في الحياة العامة، دون قيود.

وربما يواصل الأفراد الذين يختارون الحصول على جرعة أولى من اللقاحات في منتصف  فبراير، تقديم نتيجة اختبار سلبية إضافية للحصول على خدمات، ولكن بشكل مؤقت.

اللقاح كورونا فيروس كورونا فرنسا الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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