الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائي حول حريق شقة يمصر الجديدة

حريق شقة
حريق شقة

طلبت النيابة العامة، اليوم الجمعة،  تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة ، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية بشأن أسباب الحريق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين المسنين في الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصرالجديدة نتيجة تسرب غاز أدى إلى إنفجار محدود بماسورة الغاز بالشقة المشار إليها ، نتج عنه إصابة كلا من " ب. ز"، 77  سنة، و" ف. إ"60 سنة ، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، و تم تحرير محضر للواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة تحريات حريق شقة سكنية مصرالجديدة

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وائل لطفي

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