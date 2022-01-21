التصريح بدفن جثة شاب صدمته سيارة بالمعادى

صرحت النيابة العامة بالمعادي، اليوم الجمعة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بنطاق دائرة القسم.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية في شارع الخمسين بمنطقة المعادي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى "محمد. ع" 22 سنة، للطريق صدمته سيارة مسرعة مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.