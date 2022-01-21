الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب صدمته سيارة بالمعادى

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالمعادي، اليوم الجمعة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بنطاق دائرة القسم.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية في شارع الخمسين بمنطقة المعادي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى "محمد. ع" 22 سنة، للطريق صدمته سيارة مسرعة مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة جثة شاب عبوره الطريق المعادى

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وائل لطفي

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