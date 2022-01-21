750 مليون دولار قرض من البنك الدولى لنيجيريا لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت نيجيريا اليوم، أنها ستحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 750 مليون دولار سيتم تخصيصها لدعم خطط الدولة للتحويلات النقدية، ودعم هيئات التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل ودعم الشركات التجارية الصغيرة.



جاء ذلك في بيان تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه عبر البريد الإلكتروني من مكتب نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو.



وأوضح البيان أنه سيتم صرف القرض خلال فترة عامين، من 2021 وحتى 2023، وأنه يشمل تخصيص 20 مليون دولار لكل ولاية من الولايات النيجيرية الـ 36، و 15 مليون دولار للعاصمة أبوجا.

و علي صعيد آخر ، ذكرت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي، أن نيجيريا تسلمت، اليوم، 3,2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقدمة من أمريكا في محاولة لدعم إنهاء الجائحة.

وأوضح الحساب الرسمي للبعثة لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي ما تبرعت به الولايات المتحدة من لقاحات وصل إلى 24 مليون جرعة لقاح، عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة «كوفاكس».

وأكد الحساب أن الوكالة الأمريكية ستركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في نيجيريا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

يذكر أن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض المعدية في نيجيريا ذكر أن البلاد سجلت زيادة بنسبة 500% في عدد الإصابات بكورونا في الأسبوعين الماضيين بسبب متحورات دلتا وأوميكرون.

وقال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور إيفيدايو أديتيفا - في بيان وفقًا لصحيفة (فانجارد) النيجيرية على موقعها الإلكتروني - إنه اعتبارًا من 19 ديسمبر الجاري تم تسجيل إجمالي إصابات 223 ألفا و887 حالة وإجمالي الوفيات 2985 حالة.