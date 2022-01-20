نائبة تحصل على موافقة لدعم أحد مراكز شباب الأميرية

نجحت مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحصول على الموافقة لدعم مركز شباب السواح بحي الأميرية بحديقة أطفال متنوعة، وتم تسليمها للمركز لتكون في خدمة الأهالي.

أكدت نائبة التنسيقية أن هذه التحركات التي يعمل عليها أعضاء مجلس النواب تأتي في إطار السعي الدائم لتلبية كافة احتياجات أهالينا الكرام بحي الأميرية.

والتقت أميرة صابر، عضو مجلس النواب والنائب محمد السباعي وكيل لحنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نايجل توبينج ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للعمل المناخي، وسط مجموعة من الشباب والفاعلين في المجتمع المدني، لسماع ومناقشة آرائهم في مؤتمر المناخ الذي انعقد بجلاسكو، وكذلك أسئلتهم بخصوص المؤتمر القادم المقرر عقده في شرم الشيخ.

وقالت أميرة إن هناك العديد من المبادرات التي تعنى بقضايا المناخ في مصر، وأبرزها بين أوساط الشباب مبادرة "سفراء المناخ"، ولكن ما زال أمامنا شوط كبير في مجال التحول الأخضر وبناء الوعي البيئي، وأضافت، أنها حضرت قمة المناخ بجلاسكو، ولكن ما زالت الجهود الدولية قاصرة أمام هدف إبقاء الاحترار عند ١،٥ درجة مئوية، وأن قمة المناخ المرتقبة في مصر ستكون محورية في مستقبل هذا الملف، للتعبير عن أصوات الجنوب والتي طالما كانت خافتة أمام الملوثين من الشمال، حيث تعاني أغلب دول الجنوب من تبعات التغير المناخي، بينما لم يتسببوا فيه من الأساس، فيما تتنصل الدول الأعلى في انبعاثات الكربون من مسؤولياتها المالية والتكنولوجية تجاه الإنسانية.

أكدت صابر أنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، وهو الأمر وثيق الصلة بالاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن انخفاض متوسط أعمار البرلمانيين في مصر له أثر إيجابي على صناعة السياسات، وخاصة أن لدى الكثير منهم اهتمام بملفات التغير المناخي والتحول الأخضر.

من جانبه، أكد النائب محمد السباعي أن التغيرات المناخية لها أكبر الأثر على العالم أجمع، وخصوصاً الدول النامية في كافة المجالات، وعلى الدول الصناعية الكبرى أن تحمل مسؤولياتها تجاه مجابهة تلك الآثار، سواء من خلال مجهودات التكيف أو التخفيف.