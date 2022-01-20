خطة لإنشاء صندوق بـ50 مليار دولار لتمويل جهود مكافحة التغير المناخى

أعد مسؤولو صندوق النقد الدولي خططا لإنشاء صندوق برأسمال قدره 50 مليار دولار لتمويل مشروعات مواجهة جهود التغير المناخي، وقدموا المزيد من التفاصيل بشأن المبادرة الأساسية التي يستهدف الصندوق إطلاقها خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيليا بازاربسيوجلو وأوما راماكريشنان، مدير ونائب مدير مبادرة مواجهة التغير المناخي، إن حوالي ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المنتظر الذي يسمى "صندوق المرونة والاستدامة".

تضم القائمة جميع الدول ذات الدخل المنخفض، والنامية، إلى جانب الدول ذات الدخل المتوسط التي يقل فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي عن 12 ألف دولار.

ويستهدف الصندوق معالجة التحديات طويلة المدى التي تواجه الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك التغير المناخي والتأهب لمواجهة الجوائح والرقمنة.

وسيتم الموافقة على تقديم كل تمويل من تمويلات الصندوق وفقا لحالة كل دولة تطلب التمويل في ضوء معدل دينها العام والتزامها بإجراء تغيير هيكلية في اقتصاداتها.

وستوفر الدول الأغنى في العالم تمويل الصندوق من خلال نقل احتياطياتها لدى صندوق النقد، والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، إلى الدول الأفقر، وسيحتاج صندوق المناخ إلى توفير 50 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع.

وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن العالم يشهد تضاؤلًا سريعا في الفرصة المتاحة لاحتواء الاحترار العالمي في حدود 1.5 إلى 2 درجة مئوية.

وبعد لقاء قادة العالم في «قمة المناخ» بجلاسجو، أشارت مذكرة جديدة بشأن المناخ، أعدها خبراء الصندوق، إلى أن عدم تغيير السياسات العالمية سيجعل انبعاثات الكربون في عام 2030 أعلى بكثير مما يتطلبه «الحفاظ على إمكانية تحقيق المستوى المستهدف البالغ 1.5 درجة مئوية، لتزداد الحاجة إلى تخفيض الانبعاثات إلى أقل من المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي بنسبة 55% في عام 2030 من أجل تحقيق ذلك الهدف، وبنسبة 30% من أجل تحقيق هدف احتواء الاحترار في حدود درجتين مئويتين».