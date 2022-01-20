الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق فى تسمم 7 من أسرة واحد ببنى سويف

تسمم 7 من أسرة واحد
تسمم 7 من أسرة واحد

تباشر النيابة العامة في بني سويف، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة تسمم 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز سمسطا.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور شرطة سمسطا بإصابة 7 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز سمسطا.

على الفور، نقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف كلا من طلعت.ع.ج 58 سنة، وأبناءه مازن 11 سنة، وعبدالله 13 سنة، وهاجر 18 سنة، ومنه 10 سنوات، وفاء.م.ر 39 سنة، وعرفه.ج.م 37 سنة إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارات الإسعاف بني سويف محافظة بني سويف وزير الداخلية اصابة 7 من اسرة واحدة وجبه غذائية مدير أمن بني سويف

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