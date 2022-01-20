الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 5 مصابين فى حريق ضخم بأسيوط

مصابين في حريق ضخم
مصابين في حريق ضخم

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق ضخم نشب في 3 منازل، اليوم الخميس، بقرية عرب القداديح بمحافظة أسيوط، لتحديد أسبابه، وجاري استكمال التحقيقات لتحديد التلفيات والخسائر، كما استعلمت عن حالة المصابين في الحريق والبالغ عددهم 5.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ مجلس مدينة أبنوب بنشوب حريق طال 3 منازل متجاورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والمطافئ، وتبين صحة الواقعة واندلاع الحريق في منزل وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من رشيد عمر عمر 60 سنة، وأحمد رشيد عمر 35 سنة، رشيد بدران أربع سنوات، ويامنة حزين مصطفى 40 سنة، ورزقين أحمد عمر 60 سنة وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى أبنوب المركزي، جارى التحقيق بمعرفة الشرطة التى أجرت تحرياتها الأولية وتبين أن ماس كهربائي السبب في اندلاع الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المعمل الجنائي سيارات الإسعاف قوات الشرطة مساعد وزير الداخلية حريق ضخم نشب في 3 منازل عرب القداديح محافظة أسيوط

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وائل لطفي

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