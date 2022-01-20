كندا تحذر روسيا من عقوبات شديدة حال تقويض السيادة الأوكرانية

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الخميس، إن كندا ستنضم إلى حلفائها في فرض عقوبات صارمة على المسؤولين الروس إذا اتخذت البلاد مزيدا من الإجراءات العسكرية لتقويض السيادة الأوكرانية.

ونشرت روسيا نحو 100 ألف جندي عبر حدود أوكرانيا إلى جانب الدبابات والمدفعية الثقيلة الأخرى، ما أثار مخاوف في أنحاء أوروبا من غزو، لكن روسيا نفت أنها تعتزم القيام بذلك.

وقالت جولي، خلال مؤتمر اليوم: "نرفض الرواية الكاذبة لروسيا بأن أوكرانيا أو الناتو تشكلان تهديدات". و "يمكنهم اختيار حوار هادف أو عواقب وخيمة و سريعة."

وتقول جولي إن روسيا موجودة بالفعل في أوكرانيا وأن كندا وحلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لن يقفوا أمام المزيد من الاستفزازات - في إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وإثارة القوات الانفصالية الروسية في المنطقة الشرقية لأوكرانيا.

عندما سئلت جولي عن تعزيز الموارد العسكرية بما في ذلك إرسال أسلحة إلى المنطقة، قالت إن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو "يبحث في مجموعة من الخيارات".

وتقوم جولي بزيارة إلى بروكسل اليوم حيث تلتقي مع نظيرها في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبل أن تختتم جولتها في ثلاث دول، و التي تضمنت توقفات في أوكرانيا و فرنسا.

وتلتقي جولي في وقت لاحق اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.