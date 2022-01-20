الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى حادث مرورى بطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب مركبة توك توك بطريق الصحراوي الغربي في مركز العدوة بالمنيا، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالونش لإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية.

تلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب مركبة توك توك بدون لوحات، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، نتيجة السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، هم: رضا. ا. ص 30 سنة سائق التوك توك، وآمال. س. ش 36 سنة، إلهام. ز. ا 35 سنة يقيمون بالعدوة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حركة المرور حادث مرورى أمن المنيا الحركة المرورية الصحراوي الغربي حادث انقلاب قرية الشيخ مسعود

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