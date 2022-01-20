انطلاق الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انطلاق الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك بالاشتراك مع قسم الإزالات فى مديرية أمن البحيرة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، مشدداً على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .

وشهدت مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء أولى أيام تنفيذ الموجه 19 عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 60 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بالمحافظة باجمالى مساحة بلغت 54832 م2 وذلك على النحو التالى: تنفيذ عدد 16 قرار إزالة تعد علي التل الأثري بكوم فرين بالدلنجات بمساحة 39350 م٢ عبارة عن مساحات مزروعة ملك الآثار، وإزالة 6 حالات تعد على حرم الري بمساحة 7320 م٢ بدائرة مركز شرطة ببدر.

كما قامت الحملة بتنفيذ إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 3450 م٢ بنطاق قرية الأمراء بكفر الدوار عبارة عن مشامس وتشوينات وأكشاك، إزالة عدد 17 حالة تعد على أملاك هندسة رى كوم حماده بنطاق قريتي (مليحة وشابور) بإجمالي مساحة 2442 م٢، تنفيذ عدد 7 حالات إزالة بمساحة 1400 م٢ بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن خرسانات تحت الأرض وأسوار ومبان بالطوب الأبيض.

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالة تعد فى المهد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 600 م بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون عبارة عن سور من الطوب البلوك، وازالة 3 حالات تعد بالمهد بمساحة 270 م٢ برشيد عبارة عن شدات خشبية ومبان بالبلوك الأبيض.