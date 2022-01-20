استمرار إزالة التعديات على الطريق العام والمخالفات بشوارع الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية الهامة بحي شمال الجيزة والتي تأتي علي رأسها شوارع الأقصر وزكي مطر والطيار فكري وبشتيل وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بإزالة عدد من التعديات والبروز والمعوقات التي تعترض أعمال التطوير الجارية بشارع الطيار فكري بحي شمال الجيزة.

وتم إزالة عدد من الأحواض الخرسانية والإشغالات الثابتة التي تعترض أعمال توسعة الشارع إلى جانب إزالة تعديات على الطريق العام وإزالة كشك بشارع الطيار فكري بتقاطع شارع محمد حجازي يعيق أعمال التوسعة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي شمال بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراجعة خطوط التنظيم والالتزام بها قبل البدء في أعمال الرصف وكذا تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة بالشارع لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية.

ازالة تعديات بالجيزة

وفي ذات الإطار بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع البرامجلي بحي جنوب الجيزة بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة شارع السجلات وهو أحد تفرعات شارع المدبح وإزالة المصاطب والأكشاك المخالفة وموقف السرفيس العشوائي وعربات الكارو والسيارات المتهالكة تمهيدًا لرصف وتطوير الطريق استكمالاً لأعمال التطوير التي يشهدها العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحي لتسهيل الحركة المرورية.

ازالة تعديات بالجيزة

كان شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام والتي تم خلالها التصدي لعدد 4 حالات بناء مخالف وإزالتهم لقيامهم بتحويل وحدات سكنية إلي تجارية بمناطق 148ك، و260هـ، و65 د، و449 ح، وتكسير وإزالة تعديات كافيه تحت التشطيب بمنطقه “ه‍” وسحب المعدات الموجودة بالمكان.

ازالة تعديات بالجيزة

بالإضافة إلى التحفظ على 20 توكتوك للسير بالطريق العام، ورفع 750 حالة إشغال متنوعة و80 قلب شيشة من المقاهي والكافيهات المخالفة والغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

