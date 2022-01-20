وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل
تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم، انتظام سير العملية الامتحانية لصفوف النقل للفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022، وذلك من خلال جولة على مدارس التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى الفنى.
وصرح وكيل الوزارة أن الجولة بدأت بمدرسة طارق بن زيد الإبتدائية حيث يؤدى 191 طالبا وطالبة بالصف الرابع الإبتدائى الإمتحان فى مادة الرياضيات موزعين على 10 لجان دون رصد أى مشكلات من صعوبة الأسئلة مشددا على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور أكرم إلى أن 370 طالبة بالصف الثانى بمدرسة المروة الإعدادية للبنات موزعات على 21 لجنة يؤدين الامتحان فى مادة اللغة العربية مشيدا بدور إدارة المدرسة والطاقم المعاون لها فى إدارة العملية الامتحانية.
وأكد وكيل الوزارة أن الجولة طالت مدرسة الدكتور أحمد زويل للتعليم التدريب المزدوج للبنات حيث تؤدى 163 طالبة بالصف الثانى الامتحان فى مادتي الرسم الفنى و التكنولوجيا موزعات على 11 لجنة دون رصد أى شكاوى أو مشكلات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية.
وفي شأن آخر إلتقى الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لإدارة شمال التعليمية برئاسة محمد حماد وحضور كامل أعضاء المجلس و أحمد والى وكيل المديرية.
وأكد الدكتور أكرم أن اللقاء ناقش دور المجلس فى تقديم الدعم للعملية التعليمية بالمحافظة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية مشيرا إلى أن مجالس الأمناء والآباء والمعلمين جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية و داعم قوى لها خاصة أن إدارة شمال التعليمية هى أكبر إدارة تعليمية بالمحافظة لافتا إلى أن دور المجلس فى غاية الأهمية ولابد من تفعيله بشكل أكبر.
وقال وكيل الوزارة أن المرحلة الحالية لها أولويات محددة منها السعى للحصول على الجودة والإعتماد التربوى لمدارس المحافظة والعمل على اكتشاف وصقل الطالب الموهوبين والمبتكرين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذلك التوسع فى التعليم والتدريب المزدوج بمجال التعليم الفنى وهو ما يتطلب تكاتف جميع أطراف المنظومة للوصول للغاية المنشودة.
وفى نهاية اللقاء قدم أعضاء المجلس التهنئة لوكيل الوزارة لتوليه منصبه الجديد متمنين له السداد والتوفيق ومؤكدين على تقديم كافة سبل الدعم للإرتقاء بالعملية التعليمية فى المحافظة.