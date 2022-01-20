الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ 4 أيام

حبس
حبس

قرر المستشار هشام علام، رئيس نيابة دسوق العامة بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس المتهم بقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قرر رئيس نيابة دسوق، استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها روان محمد الحسيني، 21 عامًا، وكذا تقرير الأدلة الجنائية، وطلب العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ لجلسة تحقيق، للاستماع لأقواله حول الواقعة وفق ما أجراه في تحرياته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ قد تمكنت أمس من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده بمعرفة فرق البحث التي قامت مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، بتكليفها للكشف عن غموض واقعة مقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، لاعبة فريق نادي دسوق الرياضي.

وتبين أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية فصعد خلف المجني عليها دون علمها،وكانت متوجهة لخالتها،وطرقت الباب فلم تجدها فهاجمها المتهم وهربت منه أعلى سطح العمارة لأن خالتها تسكن في الدور الأخير، ثم قام بخنقها، وعاود خنقها مرة أخري بالإشارب ثم قام بسرقة الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.

وعقب تحديد هويته تبين أنه "إ. م. م" مسجل خطر سبق شقي، مقيم بمدينة دسوق، وأنه تم اتهامه في 17 قضية من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة، حيث قام بسرقة الحلق الخاص بها وهاتف محمول.

نيابة دسوق كفر الشيخ روان الحسيني لاعبة كرة السرعة نادي دسوق الرياضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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