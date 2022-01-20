أستراليا توافق على أول علاجين لكورونا عن طريق الفم

وافقت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية «تي جي إيه»، للمرة الأولى، على أول علاجين عن طريق الفم لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، واللذين من شأنهما أن يساعدا في معالجة نقص الإمدادات من العلاجات الأخرى للمرض.

وأجازت الهيئة استخدام عقاري "باكسلوفيد ولاجفريو"، المعروف كذلك باسم "مولنوبيرافي"، وقد وافقت عليهما مؤقتا، مما يعني أنه يمكن استخدامهما من جانب المتخصصين الصحيين في ظروف محدودة ولكن يجب على الشركات المصنعة تقديم بيانات إضافية إذا استخدمت الأدوية على نطاق أوسع، حسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة الأسترالية.

ورحب مسئولون بهيئات الخدمات الصحية الأسترالية بالموافقة على العقارين، قائلين: "لدينا لقاحات رائعة وآمنة وفعالة، لقد حصلنا على مضادات الفيروسات والأجسام المضادة أحادية النسيلة عن طريق الوريد، والتي ساعدتنا بالتأكيد، لكن ما نفتقده الآن هو العلاج الفموي الذي يغير مجرى مرض "كوفيد-19".

وعقارا "باكسلوفيد ولاجفريو" هما علاجان عن طريق الفم مضادان للفيروسات ثبت فعاليتهما في علاج الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 الخفيف إلى المتوسط، والذين لديهم مخاطر عالية للتطور إلى مرض شديد، مما يقلل من دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفاة المحتملة.