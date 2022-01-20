ضبط 7 طرب حشيش و50 قرصًا مخدرًا بحوزة عاطل بمرسى علم

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم البحر الأحمر، اليوم الخميس، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول المخدر، بقصد الإتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وألقت وحدة مباحث القسم من ضبط (علام. م. ح)، عاطل وبحوزته عدد 7 طرب حشيش، و50 قرصًا من الأقراص المخدرة المحظور تداولها "ترامادول" قبل ترويجها على عملائه بمرسي علم.

وعقب القبض عليه ومواجهته بالمضبوطات، اعترف بحيازتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.