الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 طرب حشيش و50 قرصًا مخدرًا بحوزة عاطل بمرسى علم

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم  البحر الأحمر، اليوم الخميس، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول المخدر، بقصد الإتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وألقت وحدة مباحث القسم من ضبط (علام. م. ح)، عاطل وبحوزته عدد 7 طرب حشيش، و50 قرصًا من الأقراص المخدرة المحظور تداولها "ترامادول" قبل ترويجها على عملائه بمرسي علم.

وعقب القبض عليه ومواجهته بالمضبوطات، اعترف بحيازتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قسم شرطة مرسي علم البحر الاحمر الحشيش الترامادول مرسى علم

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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