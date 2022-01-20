الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بـ 1.5 كيلو حشيش وأيس في القليوبية

عاطل
عاطل

أمرت نيابة بنها فى القليوبية، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، كما أمرت النيابة التحفظ على المضبوطات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتلقى ضباط أمن القليوبية معلومات سرية لضباط مباحث المركز بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بقيام عاطل، باتخاذ دائرة المركز وكرا للاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء.

وجرى تشكيل فريق بحث، وتمكنت الحملة من ضبط "أ ش ا" 44 سنة عاطل مقيم دائرة مركز شرطة بنها "مسجل شقى خطر" سبق اتهامه فى 28 قضية "مخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح بدون ترخيص، وبلطجة".

وبتفتيش المتهم ضبط بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام و500 جرام من مخدر الأيس وأقراص مخدرة وسلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال" ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بنها القليوبية عاطل مواد مخدرة الحشيش مخدر الأيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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