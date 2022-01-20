النيابة تحقق بمقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بين شخصين في المنوفية

تجري النيابة العامة بالمنوفية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بين شخصين، وتم نقل جثته إلى المستشفى.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.

لقي شاب مصرعه بطلق خرطوش، أثناء فض مشاجرة بين اثنين في قرية كفر ربيع، التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، تم نقله إلى مستشفى تلا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع “ح. ن” بطلق خرطوش، مقيم في قرية كفر ربيع التابعة لدائرة المركز، وتم نقله الى مستشفى تلا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.