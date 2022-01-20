الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لعدم تهجير الفلسطينيين من بيوتهم بحي الشيخ جراح

فلسطين
فلسطين

دعت الأمم المتحدة، إسرائيل إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح، وبلدة سلوان في مدينة القدس وفقا لما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

 و قال تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين وإلى عدم إخلائهم من بيوتهم، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

 كما أعرب عن  قلقه "إزاء احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من بيوتها التي عاشوا فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، وأن خطر حدوث هذا سيكون بمثابة تصعيد للعنف".

وتابع "وينسلاند" أن "الشركاء من دول المنطقة لديهم دور حيوي وينبغي عليهم بذل الجهود لتشجيع الفصائل الفلسطينية، على المضي نحو توافق سياسي يجمع بين قطاع غزة والضفة الغربية في كيان واحد".

وانطلقت في مجلس الأمن الدولي، في الساعة الخامسة من مساء أمس  الأربعاء، بتوقيت القدس المحتلة، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، وشارك في أعمال الجلسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأكد "المالكي" في كلمته أن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكنمن المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

كما شدد "المالكي" على أن إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

الامم المتحدة إخراج إسرائيل ي الشيخ جراح بلدة سلوان بلدة سلوان بالقدس المحتلة فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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