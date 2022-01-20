التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل: الأسباب والأعراض والعلاج

التهاب الزائدة الدودية هو التهاب يصيب الزائدة الدودية، وهو عضو يشبه الجيب ينطلق من القولون في الجانب الأيمن السفلي من البطن، قد لا يكون موقع الألم والأعراض أو العلامات الكلاسيكية الأخرى موجودًا في التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع "momjunction" معدلات الإصابة والأسباب وعوامل الخطر والأعراض والتشخيص والعلاج ومضاعفات التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل.

هل التهاب الزائدة الدودية شائع أثناء الحمل؟

التهاب الزائدة الدودية نادر في الحمل، ومع ذلك فهو أحد الأسباب الشائعة لحالات البطن الحادة أثناء الحمل، حيث تؤثر على واحدة من بين كل 1500 حالة حمل تبلغ نسبة حدوث التهاب الزائدة الدودية الحاد عند النساء الحوامل 0.05-0.07٪.

ما الذي يسبب التهاب الزائدة الدودية؟

يمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية لأسباب مختلفة، و قد لا يكون السبب معروفًا، في بعض الحالات قد تشمل الأسباب المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية:

تصلب البراز بسبب الإمساك والطفيليات وما إلى ذلك.

الزائدة الدودية (حجر في الملحق).

تضخم الأنسجة في جدار الزائدة الدودية بسبب عدوى في الجهاز الهضمي.

مرض التهاب الأمعاء.

أورام الزائدة الدودية مثل الأورام السرطانية تتراكم البكتيريا في التجويف وتؤدي إلى التهاب وعدوى الزائدة الدودية.

ما هي علامات وأعراض التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل؟

ألم البطن السفلي الأيمن في الربع السفلي.

فقدان الشهية.

التقيؤ.

غثيان.

انقباض الرحم.

إسهال.

عسر البول.

كيس المبيض.

انفصال المشيمة.

التهاب المشيمة والسلى.

الحمل خارج الرحم.

تسمم الحمل.

المخاض المبكر.

كيف يتم علاج التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل؟

بعد التقييم ، إذا لم يكن هناك خطر حدوث انثقاب، فقد يوصي الأطباء بالعلاج بالمضادات الحيوية للنساء الحوامل، وقد يساعد هذا في تقليل العدوى والأعراض ذات الصلة.

في بعض الحالات، يتم التخطيط للتدخل الجراحي في غضون 24 ساعة؛ لأن التأخير قد يزيد من خطر الانثقاب الحر.