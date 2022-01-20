الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 38 موظفًا للتحقيق بالبحيرة

مركز الشباب مغلق
مركز الشباب مغلق

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وذلك من أجل متابعة الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم، بمشاركة قسم الرقابة والمتابعة، حملة بالمرور على المصالح الحكومية  قبل التوقيع صباحا لمتابعة  الانضباط الإداري وحركة سير العمل بقرية مؤسسة البستان وتوابعها، حيث تلاحظ عياب ٣٨ موظفا بدون سند قانوني وذلك لتغيبهم عن العمل، كما تلاحظ ترك ٥ موظفين محل العمل دون وجود سند قانونى، كما تلاحظ غلق مركز شباب الإمام الحسيني ومركز شباب الغزالي ومركز شباب أحمد رامي أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما أكد المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس المركز على، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين وغير الملتزمين في عملهم، حيث تم التأكيد على أنه لا تهاون ولا توقيع بعد الثامنة والنصف وتم عمل تقرير لعرضه على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لذالأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، ومن خلال انطلاق الموجة الــ ١٩  لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على مستوي المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات،  بحملة مكبرة  لإزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ١٦  قرار إزالة تعدٍ على التل الأثري بكوم فرين عبارة عن مساحات مزروعة ملك الآثار على مساحة ٣٩٣٥٠ متر وتم التعدي من قبل المواطنين بالتعدي علي املاك الدوله 

من جانبه، أكد رئيس المدينة على استمرار الحملات الموسعة بنطاق المركز  وذلك للتصدي بكل حزم لكافة محاولات استغلال  القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بالازالة الكاملة لأي مبنى مخالف أو تعدٍ على أملاك الدولة. 

خدمات ابراهيم محافظ البحيرة اللجنة العليا حقوق المصالح الحكومية البناء المخالف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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