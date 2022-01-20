«ذا ديلى ستار» تصنف مطار القاهرة ضمن أكبر 10 مطارات فى العالم

رشحت صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية، والتي تصدر باللغة الانجليزية في تقرير لها عبرموقعها الإلكتروني، مطار القاهرة ضمن أكبر 10 مطارات في العالم، مؤكدة أنه ثاني المطارات ازدحامًا في أفريقيا.

وقالت الصحيفة، إن مطار القاهرة الدولي هو المطار الرئيسي في مصر والأكثر ازدحامًا في دولة شمال إفريقيا، وتبلغ مساحته التقريبية 37 كيلومتر مربع، وتم افتتاحه في عام 1963.

كما رشحت الصحيفة "مطار سوفارنابومي"، والذي يعرف أيضًا بشكل غير رسمي باسم مطار "بانكوك"، وهو أحد المطارات الرئيسية في تايلاند، حيث تم افتتاحه في عام 2006، ويغطي مساحة حوالي 32 كيلومتر مربع، وهو أحد أكبر المطارات الدولية في جنوب شرق آسيا ومركزًا إقليميًا للطيران.

ورشحت الصحيفة، مطار شنجهاي بودونج الدولي، وهو واحد من اثنين من المطارات الدولية في شنجهاي بالصين، وافتتح في عام 1999، ويغطي 40 كيلومتر مربع من المساحة، ومطار بودونج هو محور سريع النمو للمسافرين والبضائع، والمطار هو ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة الشحن.

كما رشحت أيضًا، مطار جورج بوش العابر للقارات، وكان اسمه في الأصل مطار هيوستن إنتركونتيننتال، وقد أعيد تسميته على اسم جورج إتش دبليو بوش- الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة- في عام 1997، وافتتح في عام 1969، ويقع على بعد 23 ميلًا شمال وسط مدينة هيوستن بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ويغطي المطار 44.5 كيلومتر مربع من المساحة.

ورشحت الصحيفة مطار بكين داشينج الدولي الذي يقع على حدود العاصمة الصينية ولانجفانج بمقاطعة خبي، وقد أطلق عليه لقب "نجم البحر" و بدأ عملياته في عام 2019، وتغطي مساحته 47 كيلومتر مربع، وهو حاليًا أكبر مطار في آسيا، فاز بجائزة أفضل مطار يفكر في إجراءات النظافة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عام 2020.

كما تم ترشيح مطار واشنطن دالاس الدولي، ويقع مطار واشنطن دالاس الدولي أو مطار دالاس الدولي في الجانب الشمالي من ولاية فرجينيا بواشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويغطي المطار مساحة 52.6 كيلومتر مربع، وافتتحت عمليات المطار في عام 1962، وسمي على اسم جون فوستر دالاس، وزير الخارجية الأمريكي الثاني والخمسين.